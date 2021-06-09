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Общество9 июня 2021 17:25

Новые руководители следственных отделов назначены в Ростове и Азове

Приказы о назначениях подписал замначальника Следственного комитета России
Татьяна ТИХОНОВА
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Новый руководитель следственного отдела по Азову Сергей Кардашов (на снимке слева) сменил на должности Алексея Климова (справа), который стал руководителем следственного отдела Железнодорожного района Ростова. Фото: Следственное управление СКР по Ростовской области.

Новый руководитель следственного отдела по Азову Сергей Кардашов (на снимке слева) сменил на должности Алексея Климова (справа), который стал руководителем следственного отдела Железнодорожного района Ростова. Фото: Следственное управление СКР по Ростовской области.

Следственные отделы СК России в Ростове и Азове возглавили новые руководители. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

Следственный отдел по городу Азову возглавил 40-летний Сергей Кардашов, выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, работал в органах прокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет, а в с 2019-го руководил Зерноградским межрайонным следственным отделом.

До Кардашова, с 2019 года, Азовский отдел был под началом 33-летнего Алексея Климова. Теперь он назначен руководителем Следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону. Выпускник Ростовского юридического института МВД РФ. С 2006 года работал в органах внутренних дел, с 2011-го перешел в Следственный комитет.

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