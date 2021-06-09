Новые руководители следственных отделов назначены в Ростове и Азове

Новый руководитель следственного отдела по Азову Сергей Кардашов (на снимке слева) сменил на должности Алексея Климова (справа), который стал руководителем следственного отдела Железнодорожного района Ростова. Фото: Следственное управление СКР по Ростовской области.

Следственные отделы СК России в Ростове и Азове возглавили новые руководители. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

Следственный отдел по городу Азову возглавил 40-летний Сергей Кардашов, выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, работал в органах прокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет, а в с 2019-го руководил Зерноградским межрайонным следственным отделом.

До Кардашова, с 2019 года, Азовский отдел был под началом 33-летнего Алексея Климова. Теперь он назначен руководителем Следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону. Выпускник Ростовского юридического института МВД РФ. С 2006 года работал в органах внутренних дел, с 2011-го перешел в Следственный комитет.

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