В Каменске-Шахтинском пенсионер на «ВАЗе» сбил пешехода

Сейчас автоинспекторы еще устанавливают обстоятельства и причины ЧП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каменске-Шахтинском на пересечении Героя пионера и Ученической водитель «ВАЗ-21120» сбил пешехода. После этого пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел в ночь с 9 на 10 июня, около 21.30. По предварительным данным, 70-летний водитель отечественной легковушки зацепил свою жертву на перекрестке. При этом, стоит отметить, что пожилой мужчина нажал на газ на зеленый сигнал светофора. Сейчас автоинспекторы еще устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

Ранее в Ростове за смертельную аварию под горячительным осудили бывшего полицейского. В ДТП погибли два человека.