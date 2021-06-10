В Ростове маршрут №10 начал обслуживать новый перевозчик

Все автобусы оборудовали системами замера температуры воздуха и распознавания остановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове обслуживать маршрут №10 «Суворовский - ГПЗ-10» теперь будет новый перевозчик - ООО «Янтарь 1». Компания уже выпустила на линию 14 автобусов большого класса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

8 из заявленных автобусы низкопольные. Все машины оборудовали звуковым автоинформатором, электронным информационным табло, системами замера температуры воздуха и распознавания остановок.

До этого городские власти сообщили, что за неделю на поведение водителей общественного транспорта пожаловались более 140 ростовчан, еще 181 жалоба поступила на неудовлетворительное обслуживание маршрутов