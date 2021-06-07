Более 140 ростовчан пожаловались за неделю на водителей автобусов

Чаще всего ростовчане звонят на горячую линию, чтобы узнать расписание автобусов. Фото: "КП" архив.

На горячую линию городского Центра управления пассажирскими перевозками за прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, обратились 785 обращений граждан. Более 140 из них — на поведение водителей общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Чаще всего жители уточняли маршруты — 270 раз, 181 раз пожаловались на неудовлетворительное обслуживание маршрутов и 144 обращения — по поводу неудовлетворительного поведения водителей, - сообщает пресс-служба мэрии и добавляет, что все обращения были оперативно обработаны.

Напомним, вопросы по работе городского общественного транспорта можно задать по телефону 8 (800) 222-76-76.

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