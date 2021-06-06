Ростовское транспортное кольцо достроят за счет инфраструктурного кредита

Ростовская область планирует взять инфраструктурный кредит Фото: "КП" Архив

Ростовская область планирует получить инфраструктурный кредит для того, чтобы окончить строительство Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

- Мы готовы брать инфраструктурные кредиты. Среди проектов, к которым можно было бы их применить, я бы назвал завершение строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону. Этот механизм мы обязательно будем применять, мы уже готовы, - отметил глава региона на ПМЭФ-2021.

Напомним, что данный проект представляет собой кольцевую автомобильную дорогу, которая будет проходить непосредственно вокруг донской столицы.

Василий Голубев подчеркнул, что регион уже готов взять инфраструктурные кредиты. Планируется набрать их на общую сумму в 85,5 миллиардов рублей и направить на реализацию сразу нескольких проектов. Есть вероятность, что эти деньги будут потрачены на объекты жилищного строительства и создание индустриальных парков.

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