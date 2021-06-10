В Ростовской области депутата поймали на использовании статуса в личных целях

Народный избранник нарушил сразу две статьи правил депутатской этики Фото: ЗСО РО

На Дону одного из депутатов Заксобрания поймали на использовании своего статуса в личных целях. Информация об этом уже появилась на сайте областного парламента.

- На заседании комитета рассмотрели материалы суда об использовании бланков депутата в личных целях в рамках разбирательства по гражданскому делу, - говорится в сообщении.

Таким образом, народный избранник нарушил сразу две статьи правил депутатской этики. Коллеги указали ему на недопустимость такого поведения и в наказание проступок решили придать гласности.

Ранее в донской столице одного из парламентариев сменила 64-летняя пенсионерка Елена Бышевская. Она получила новое назначение из-за того, как ее предшественника лишили полномочий