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Политика10 июня 2021 10:20

В Ростовской области депутата поймали на использовании статуса в личных целях

Инцидент уже рассмотрели на заседании комитета по этике
Ангелина СКИБА
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Народный избранник нарушил сразу две статьи правил депутатской этики Фото: ЗСО РО

Народный избранник нарушил сразу две статьи правил депутатской этики Фото: ЗСО РО

На Дону одного из депутатов Заксобрания поймали на использовании своего статуса в личных целях. Информация об этом уже появилась на сайте областного парламента.

- На заседании комитета рассмотрели материалы суда об использовании бланков депутата в личных целях в рамках разбирательства по гражданскому делу, - говорится в сообщении.

Таким образом, народный избранник нарушил сразу две статьи правил депутатской этики. Коллеги указали ему на недопустимость такого поведения и в наказание проступок решили придать гласности.

Ранее в донской столице одного из парламентариев сменила 64-летняя пенсионерка Елена Бышевская. Она получила новое назначение из-за того, как ее предшественника лишили полномочий