Пенсионерка сменила депутата Вахтанга Козаева в региональном Заксобрании

Пенсионерка получила мандат в законодательном собрании региона. Фото: ЗСО РО

В донской столице назначен новый депутат Законодательного собрания. Это место заняла 64-летняя пенсионерка из Ростова-на-Дону Елена Бышевская. Она получила вакантный мандат, который ранее находился у Вахтанга Козаева. Об этом сообщает пресс-служба областного избирательного комитета.

Женщина имеет высшее педагогическое образование. Специалитет Ростовского-на-Дону государственного педагогического института она окончила еще в далеком 1979 году. В настоящее время она является пенсионеркой и нигде не работает. Бышевская имеет членство в коммунистической партии "Коммунисты России".

Ранее полученный ею мандат находился у ростовчанина Вахтанга Козаева, но он был досрочно лишен его, так как не предоставил в необходимые сроки декларацию о доходах.

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Речь идет о руководителе фракции «Коммунисты России» Вахтанге Козаеве.