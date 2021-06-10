156 случаев коронавируса выявили за сутки в Ростовской области

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 10 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 156 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 774. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,89, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона: В Ростове (61), Батайске (7), Каменске-Шахтинском (6), Новочеркасске (6), Таганроге (6), Гукове (5), Новошахтинске (5), Неклиновском (5), Зерноградском (4) районах, Звереве (3), Азовском (3), Аксайском (3), Веселовском (3), Константиновском (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3) районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Багаевском, Боковском, Волгодонском, Дубовском, Кашарском, Миллеровском, Октябрьском, Песчанокопском, Семикаракорском (1), Чертковском и Шолоховском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 903 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 105. С начала пандемии выздоровели 87 117 человек, за сутки - 292.

Также за сутки зарегистрировали еще девять летальных случаев с COVID-19. Это пять женщин 66, 67, 84 и 89 лет, а также четверо мужчин 52, 56, 70, 73 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 549 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 908 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 207,43. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 486 612 человек, завершили вакцинацию 386 852.

Ранее власти заявили, что в регионе от коронавируса привили почти 24% взрослого населения