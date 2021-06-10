МВД: «Аферисты из Ростова признались в мошенничестве на 6 млн рублей»

Троих бандитов взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали подозреваемых в серийном мошенничестве. По мнению правоохранителей, четверо местных аферистов обманом получили от своих жертв около 6 млн рублей, всего пока известно о 34 преступлениях. Уже возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве также раскрыли схему злоумышленников. Они звонили и по телефону рассказывали людям, что их родственники попали в серьезное ДТП с пострадавшими. После этого «виновников аварий» предлагали спасти от тюрьмы за деньги. В основном обманывали доверчивых пенсионеров.

Полицейские уже провели обыски в квартирах подозреваемых. Там нашли доказательства: деньги, банковские карты, мобильные телефоны. К этому моменту все задержанные дали признательные показания. Троих бандитов взяли под стражу. Еще один сейчас находится под подпиской о невыезде.

- Предварительное расследование по делу еще продолжается, - прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк.

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