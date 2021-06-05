Телефонный мошенник разорил ростовчанку

В Ростове телефонный мошенник ограбил местную жительницу Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице разыскивают телефонного мошенника, обчистившего ростовчанку.

Девушка обратилась в местный отдел полиции и рассказала, что поступил звонок с неизвестного номера. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по ее карте якобы происходят списания средств, и их необходимо остановить. Для этого нужно сообщить все данные карты и секретный код из смс-сообщения. Обеспокоенная девушка доверилась мошеннику. Как только она сообщила ему всю необходимую информацию, с ее счета было списано 140 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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