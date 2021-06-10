В Таганроге планируют провести реновацию промышленных зон

Развитие города обсудила специальная рабочая группа Фото: сайт правительства РО

Донские власти заговорили о возможности реновации «неэффективных промышленных зон» Таганрога. Также планируют разработать мобильное приложение с информацией о достопримечательностях и инфраструктуре, сообщает сайт правительства региона.

А к 2022 году должны создать тематический раздел областной ГИС, посвященный туристической привлекательности города. Кроме того, отметили необходимость устойчивой мобильной связи в районе Танаиса и Самбека. И это далеко не все предложения, озвученные на заседании рабочей группы по развитию города.

- Дорожную карту предлагается дополнить новыми мероприятиями. Финансирование в основном будет поступать из внебюджетных источников. Например, по разделу «Экология» крупные промышленные предприятия - металлургический завод и морской торговый порт - берут на себя ответственность за реализацию ряда важных для сохранения окружающей среды решений, - прокомментировал заместитель губернатора Александр Скрябин.

Ранее в Таганроге предложили объединить Пушкинскую и Чеховскую набережные. По мнению местных властей, новое место отдыха должно привлечь горожан, туристов и бизнес