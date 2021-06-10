Погода в Ростове-на-Дону 12 июня 2021: каким будет День России

12 июня в Ростове отметят День России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 12 июня 2021 — публикуем прогноз на День России. Рассказываем, каким будет праздничный выходной день.

По данным сервиса «Гисметео», в ночь на 12 июня температура составит плюс 15 — 17 градусов. К утру потеплеет до плюс 21, а вот днем на термометре будет плюс 23 — 24 градуса. В первой половине дня ожидается небольшой дождь с грозой. Осадки сохранятся до конца дня. Скорость ветра составит 3 — 4 метра в секунду, возможны порывы до 8 — 10 метров в секунду.

Напомним, 12 июня, в субботу, в Ростове-на-Дону отпразднуют День России. В разных районах города пройдут концерты, выставки и спортивные соревнования. Ранее мы публиковали полную программу мероприятий.

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