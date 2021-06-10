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Происшествия10 июня 2021 16:51

В Ростове за хищение бюджетных средств осудили главу коммерческой фирмы

Мужчина проведет срок в колонии общего режима
Ангелина СКИБА
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Вердикт вынесли в Кировском районном суде

Вердикт вынесли в Кировском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Дону директор компании из Московской области получил за мошенничество два года колонии общего режима. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Фирма, которой руководил специалист, занималась строительством лабораторного блока для исследования возбудителей африканской чумы свиней и других особо опасных болезней. В здании должны были работать сотрудники Россельхознадзора.

Предполагается, что подозреваемый не выполнил контакт полностью, но заручился поддержкой должностного лица референтного центра, который подписал фиктивные акты выполненных работ. Все эти нарушения нанесли ущерб бюджету. Кстати, представителю ведомства сейчас тоже грозит наказание по уголовной статье.

В этом же месяце главу Персиановского сельского поселения и двух бывших сотрудников администрации задержали по подозрению в получении взятки и мошенничестве