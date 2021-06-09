Глава Персиановского поселения и двое его подельников пойдут по суд за взятки и мошенничество

Трое чиновников из Ростовской области оказались под следствием Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Глава Персиановского сельского поселения и двое бывших сотрудников администрации были задержаны по подозрениям в получении взятки и мошенничестве.

Следователи выяснили, что глава администрации Персиановского сельского поселения, желая обогатиться, потребовал у директора одного из городских предприятий взятку в 200 тысяч рублей за заключение контрактов по содержанию автомобильных дорог и получил эту сумму. После этого он с двумя своими подельниками, которые также являлись сотрудниками администрации мошенническим путем получили более 292 тысяч рублей, которые были выделены на снос местного многоквартирного дома.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. У них прошли обыски. Двое подозреваемых были заключены под стражу, а еще одному ограничили определенный вид деятельности, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Обжаловать приговор осужденному не удалось.