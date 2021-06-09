Житель Таганрога получил четыре года колонии за мошенничество

Таганрожец получил четыре года колонии за мошенничество Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местного жителя приговорили к четырем годам колонии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

При проведении следствия выяснилось, что житель Таганрога убеждал подозреваемого в мошенничестве в том, что имеет связи в правоохранительных органах и судебном сообществе города. Он предлагал свою помощь в вынесении оправдательного приговора даже по тяжким статьям.

- За положительное решение вопроса Макаренко потребовал передать ему 15 млн рублей, которые якобы предназначались одному из судей Таганрогского городского суда, - говорится в тексте сообщения.

Правоохранителям удалось его задержать прямо на месте преступления - в момент передачи взятки. Судом был вынесен обвинительный приговор, его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, но суд менять меру наказания не стал.

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