"Это сестра Аленки?!": ростовчане в шоке от скульптуры женщины с веслом

Вид скульптуры вызвал недоумение у ростовчан Фото: соцсети

Новая скульптура, которую установили в районе Гребного канала «Дон», поразила воображение ростовчан. Накануне, 9 июня, ее снимки попали в городские паблики. И сейчас гипсовую женщину с веслом активно обсуждают в соцсетях.

Очевидцы не знают, каков был истинный замысел автора, но уверяют, что его творение очень похоже на памятник Аленке из Нововоронежа. По-крайней мере, это первое сравнение, которое пришло на ум пользователям сети.

- Это сестра Аленки?!, - эмоционального спросил один из ценителей искусства

- Ещё несколько рук не хватает и покрасить в синий цвет, - добавил другой участник беседы

Вид скульптуры вызвал недоумение у многих. Нашумевшую девушку с веслом уже назвали «антирекламой гребных видов спорта». Некоторые отметили комичность персонажа, другие задались вопросом, почему такую работу выставили напоказ.

- А почему у нее весло погнуто и ноги грязные? Видимо, она сама пришла, - поставив несколько эмодзи, пошутила ростовчанка.

- Кто же автор этого "шедевра"? Хотелось бы и остальные его работы посмотреть и понять, почему именно он выиграл конкурс, и как это оплачивалось? Из бюджета или частник установил красотку, - написала в комментариях одна из девушек.

- Какова жизнь, такова и женщина. Раздели по полной. Только это не творчество, а вид извращения, - резюмировала еще одна участница обсуждения.