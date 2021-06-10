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Общество10 июня 2021 17:59

В Ростове изменили схему движения трех автобусов и одного троллейбуса

Общественный транспорт пустили по другому пути из-за ремонтных работ на улице Листопадова
Ангелина СКИБА
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Маршруты теперь теперь курсируют по 1-ой Пролетарской

Маршруты теперь теперь курсируют по 1-ой Пролетарской

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове до 11 июня изменили схему движения автобусов № 68, 81 и 98, а также троллейбуса № 2. Указанные маршруты теперь проходят через 1-ую Пролетарскую. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Общественный транспорт пустили по другому пути из-за ремонтных работ на улице Листопадова. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О похожих ограничениях ранее сообщали в Таганроге. Там 11 июня собираются убрать трамваи с улицы Фрунзе