В Ростове бывший инспектор ДПС попал под подозрение во взяточничестве

По версии следствия, подозреваемый мог принять взятку в 20 тысяч рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего ростовского инспектора ДПС. Он подозревается в получении взятки в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в служебной машине, стоявшей на улице Таганрогской, получил взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги передал ростовчанин, которого остановили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- В настоящее время следствием рассматривается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, – сообщает Следком.

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