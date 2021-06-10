В донской столице на покупку уличных светильников потратят более миллиарда рублей

В Ростове заменят 38 тысяч уличных фонарей Фото: Алексей ФОКИН

В донской столице запланировали сменить более 38 тысяч уличных светильников. Поиски подрядчика уже начало Муниципальное казённое предприятие «Ростгорсвет». Именно оно объявило тендер на модернизацию всего уличного освещения. На выполнение работ планируется потратить 1,18 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документации, замена светильников запланирована для экономии электроэнергии при работе уличного освещения. Потенциальному подрядчику необходимо будет заменить в городе более 38 тысяч светильников, мощность которых будет составлять от 250 до 70 Вт, а также обновят 259 прожекторов, которые используются для подсветки памятников.

В городе установят самые современные светильники. Есть вероятность, что это поможет стать городу более освещенным, а энергии при этом будет потребляться гораздо меньше. За 84 месяца можно будет сэкономить около 80,6 млн кВтч, то есть годовую оплату можно будет снизить минимум на 52%.

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Реконструкция приурочена к 75-летию области.