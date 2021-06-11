Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 8:30

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 июня: в городе практически пустые дороги

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 июня
Виктория НикитинаВиктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Утренние пробки в Ростове

Утренние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Красноармейская, переулке Ашхабадском, проспекте Ленина, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Оганова, 1-я Форматная.

На Северном пробки скапливаются на улице Фурмановская, проспекте Космонавтов и проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Щербакова, Менжинского, проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 июня: заторы оценены в пять баллов.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 июня.