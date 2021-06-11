Ростовчанин получил за убийство и хранение наркотиков 9 лет тюрьмы

Мужчина совершил расправу над своим знакомым во время пьяной ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний ростовчанин получил за убийство и хранение наркотиков 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в апреле прошлого года мужчина совершил расправу над своим знакомым. Они вместе пили горячительное, но в какой-то момент вспыхнула ссора. Житель донской столицы схватил ружье и выстрелил в обидчика. Пострадавший умер на месте, соперник сразу же закопал его во дворе своего дома. Так он собирался скрыть свое преступление.

Кроме того, уже во время следствия, у мужчины нашли также более 140 гр каннабиса. За это ему добавили срок.

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