Подвела проводка: в одном из кафе Таганрога выгорело 5 кв. метров

на месте происшествия работали 6 спасателей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге в районе Приморского парка потушили кафе. Помещение едва не сгорело из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сегодня, 11 июня, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, огненное ЧП произошло сутками ранее на Инструментальной, 15 «б». О возгорании пожарным сообщили рано утром, в 4.18. Когда они приехали на вызов, пламя уже охватило 5 кв. метров. Огню не дали распространиться, все потушили менее, чем за 30 минут.

Известно, что на месте происшествия работали 6 человек, они использовали две спецмашины. Пострадавших нет.

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