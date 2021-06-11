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Общество11 июня 2021 11:34

В ростовской Александровке откроют рыбный и мясомолочный павильоны

Речь идет о площадке, которую оборудовали вместо нелегального мини-рынка «Георгиевский»
Ангелина СКИБА
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Комплекс уже подключили к водопроводу, есть интернет, обустроены автопарковки Фото: сайт администрации Ростова

Комплекс уже подключили к водопроводу, есть интернет, обустроены автопарковки Фото: сайт администрации Ростова

В ростовской Александровке в новом торговом комплексе «Южный» откроют рыбный и мясомолочный павильоны. Эту площадку оборудовали вместо нелегального мини-рынка «Георгиевский». О нововведениях со ссылкой на представителя управляющей компании Рената Сафаряна сообщает сайт городской администрации.

- В ближайшие две-три недели мы ожидаем открытие большого рыбного павильона, в котором представят в широком ассортименте свежую, замороженную, вяленую и копченую рыбу, в продаже также будут раки. На 25 июня запланировано открытие мясомолочного павильона. Комплекс еще загружен не полностью, поэтому мы рады новым арендаторам, - рассказал Ренат Сафарян.

Он также добавил, что комплекс уже подключили к водопроводу, есть интернет, обустроены автопарковки. Сейчас прилегающую территорию украшают зелеными насаждениями. Подготовили 60 мест на площади в 760 кв. метров.

До этого в Ростове легализовали уличную торговлю на перекрестке Зорге и Стачки. Там находились незаконные ларьки