В ростовской Александровке откроют рыбный и мясомолочный павильоны

Комплекс уже подключили к водопроводу, есть интернет, обустроены автопарковки Фото: сайт администрации Ростова

В ростовской Александровке в новом торговом комплексе «Южный» откроют рыбный и мясомолочный павильоны. Эту площадку оборудовали вместо нелегального мини-рынка «Георгиевский». О нововведениях со ссылкой на представителя управляющей компании Рената Сафаряна сообщает сайт городской администрации.

- В ближайшие две-три недели мы ожидаем открытие большого рыбного павильона, в котором представят в широком ассортименте свежую, замороженную, вяленую и копченую рыбу, в продаже также будут раки. На 25 июня запланировано открытие мясомолочного павильона. Комплекс еще загружен не полностью, поэтому мы рады новым арендаторам, - рассказал Ренат Сафарян.

Он также добавил, что комплекс уже подключили к водопроводу, есть интернет, обустроены автопарковки. Сейчас прилегающую территорию украшают зелеными насаждениями. Подготовили 60 мест на площади в 760 кв. метров.

До этого в Ростове легализовали уличную торговлю на перекрестке Зорге и Стачки. Там находились незаконные ларьки