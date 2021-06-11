158 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области за сутки

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали уже 493 194 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 11 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 158 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 932. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,91, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 38 городах и районах Дона: в Ростове (57), Батайске (8), Таганроге (8), Шахтах (7), Аксайском (5) районе, Гукове (4), Каменске-Шахтинском (4), Новочеркасске (4), Зерноградском (4), Кагальницком (4), Семикаракорском (4), Шолоховском (4) районах, Азове (3), Донецке (3), Азовском (3), Каменском (3), Неклиновском (3), Сальском (3) районах, Звереве (2), Новошахтинске (2), Егорлыкском (2), Красносулинском (2), Куйбышевском (2),

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - Волгодонске, Багаевском, Боковском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 900 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 95. С начала пандемии выздоровели 87 407 человек, за сутки - 290.

Также за сутки зарегистрировали еще восемь летальных случаев с COVID-19. Это четыре женщины 59, 70 и 74 лет, а также четверо мужчин 47, 69. 84 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 557 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 9 704 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 207,49. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 493 194 человека, завершили вакцинацию 394 796.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что темпы вакцинации по итогам мая в Ростове снизились на 20% из-за алкоголя