Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 15:21

В Железнодорожном районе Ростова открыли детскую поликлинику

Здание построили за два года
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медучреждение оснастили современным оборудованием Фото: сайт администрации Ростова

Медучреждение оснастили современным оборудованием Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Профсоюзной открыли новую детскую поликлинику. Здание возвели за два года, на все работы потратили 373 млн рублей, сообщает сайт городской администрации.

Медучреждение оснастили современным оборудованием. К работе подготовили кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенкабинет, лабораторию и дневной стационар. Также для удобства на линию выпустили автобус № 4, который останавливается рядом с больницей.

- Детская поликлиника в Железнодорожном районе - яркий пример современного медучреждения, где помощь оказывают качественно, быстро и в комфортных условиях, - резюмировал на свей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее глава города сообщил, что на модернизацию больниц и поликлиник города выделили 917,3 млн рублей. На эти деньги планируют сделать капремонт и приобрести оборудование