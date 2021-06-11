В Железнодорожном районе Ростова открыли детскую поликлинику

Медучреждение оснастили современным оборудованием Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Профсоюзной открыли новую детскую поликлинику. Здание возвели за два года, на все работы потратили 373 млн рублей, сообщает сайт городской администрации.

Медучреждение оснастили современным оборудованием. К работе подготовили кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенкабинет, лабораторию и дневной стационар. Также для удобства на линию выпустили автобус № 4, который останавливается рядом с больницей.

- Детская поликлиника в Железнодорожном районе - яркий пример современного медучреждения, где помощь оказывают качественно, быстро и в комфортных условиях, - резюмировал на свей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее глава города сообщил, что на модернизацию больниц и поликлиник города выделили 917,3 млн рублей. На эти деньги планируют сделать капремонт и приобрести оборудование