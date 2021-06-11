Забили знакомого: алчность довела до тюрьмы двоих таганрожцев

Бандиты заманили знакомого в безлюдное место и забили его насмерть Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области вынесли приговор двоим таганрожцам, которые из алчности до смерти забили своего знакомого. Одного из преступников осудили на 16 лет, второго - на 15 лет и 6 месяцев. Свои сроки они проведут в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Мужчины совершили жестокую расправу в ноябре 2016 года. Тогда их 26-летний друг после продажи наследства получил крупную сумму. Бандиты заманили его в безлюдное место и забили его насмерть кирпичом и фрагментом бетонной конструкции.

Пострадавший не вынес истязаний и умер. После этого злоумышленники забрали его деньги, документы и машину. Чтобы снять с себя подозрения, они сбросили тело в канализационный колодец.

- Приговор в законную силу не вступил, поэтому жители Таганрога еще могут обжаловать его, - добавили в Следкоме.

Сегодня же в ведомстве рассказали об уголовном деле 60-летнего ростовчанина. Мужчина застрелил обидчика во время пьяной ссоры и получил за это 9 лет тюрьмы