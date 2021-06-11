В ростовской больнице №20 сократили количество ковидных коек

Теперь для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждении доступно 400 коек Фото: Артем КИЛЬКИН

В ростовской больнице №20 частично закрыли инфекционный госпиталь. Теперь для лечения пациентов с коронавирусом доступно 400 коек. Соответствующий документ подписал главный врач медучреждения Ваган Саркисян.

- Произвести частичное закрытие инфекционного госпиталя и утвердить структуру моногоспиталя для лечения пациентов с COVID-19 мощностью 400 коек, - говорится в тексте приказа.

До этого в горбольнице коронавирус лечили в двух корпусах, в здании самой больницы и в бывшем роддоме. Где теперь будут принимать поступивших с новой инфекцией, пока неизвестно.

Ранее ковидный госпиталь Ростовской областной больницы сократили вдвое. Кроме того, о сокращении количества коек с 3 363 до 1 881 по региону сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.