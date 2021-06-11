В Новочеркасске грабитель ударил кирпичом 83-летнюю женщину

Подозреваемого уже задержали, возбуждено дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новочеркасске 83-летняя женщина стала жертвой грабителя. Бандит ударил ее кирпичом по голове и забрал сумку. Однако безнаказанным это не осталось. Подозреваемого быстро задержали, уже возбуждено дело. О происшествии рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Известно, что предполагаемый преступник выследил пенсионерку на улице. Видимо, мужчина был настолько слаб, что не решился просто вырвать ношу из рук женщины. Когда он сбежал, радуясь легкой добыче, пострадавшая обратилась в полицию.

На месте составили ориентировку, и почти сразу же патрульные наряды нашли хулигана. Им оказался 48-летний мужчина. Как выяснилось позже, он уже был несколько раз судим.

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