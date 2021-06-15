В Ростове в дни проведения выпускных запретят продажу алкоголя

Алкоголь можно будет взять в магазинах беспошлинной торговли Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове в дни проведения выпускных - 17 июня и 1 июля - запретят розничную торговлю алкоголем. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- Установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения выпускных - дни выдачи аттестатов об основном и среднем образовании, - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что запрет на горячительное не будет распространяется на точки общепита и магазины беспошлинной торговли. Там можно будет купить сидр, пуаре и медовуху.

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