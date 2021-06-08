Алексей Логвиненко назвал алкоголь причиной провала вакцинации в мае

Алексей Логвиненко посчитал алкоголь причиной срыва вакцинации. Фото: правительство РО

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко озвучил причину спада темпов вакцинации.

Сити-менеджер отметил, что еще в апреле вакцинировались от опасной инфекции порядка 65 тысяч человек, а в мае всего 52 тысячи человек.

- Это было вызвано длительными майскими праздниками. Люди в эти 10 дней прямо говорили, что не хотят вакцинироваться, потому что после прививки нельзя пить алкоголь три дня. Это смешно, но правда. И 10 дней у нас был провал, - высказал свою точку зрения Логвиненко.

Его тут же поправил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Во-первых, выпивать, Алексей Валентинович. Во-вторых, понятно, что людям хочется немножечко отдохнуть и чуть спокойнее себя чувствовать, - отметил глава региона.

Стоит отметить, что даже при таком снижении темпов вакцинации, донская столица является лидером по этому показателю в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поликлиника заплатит 150 тысяч рублей за смерть пациентки с ОРВИ в Новочеркасске.

Назначенная терапия женщине не помогла.