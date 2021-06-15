В Ростове на капремонт закрыли поликлинику больницы №20

Пациентов временно будут принимать в другом здании Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 июня в Ростове поликлинику горбольницы №20 закрыли на капитальный ремонт. Теперь медпомощь временно будут оказывать в другом здании учреждения. Режим работы прежний - с 7:30 до 21:00. Под кабинеты выделили 1500 кв. метров, сообщил на своей странице в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Здание 1970 года постройки функционирует непрерывно более 50 лет и ни разу не ремонтировалось. Решение об обновлении приняли еще год назад, однако пандемия внесла коррективы в наши планы, поэтому приступить к модернизации мы можем только сейчас, - пояснил сити-менеджер.

Алексей Логвиненко добавил, что в поликлинике планируют заменить инженерно-технические коммуникации и оборудование. На все эти работы потратят 393,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что на модернизацию больниц и поликлиник города местные власти уже выделили 917,3 млн рублей