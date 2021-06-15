Предварительно, ЧП спровоцировала 41-летняя автоледи за рулем Nissan Terrano Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП на подъезде к Сальску пострадали две женщины. Их с травмами увезли в больницу. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вчера около 20.40 на трассе «Котельниково - Песчанокопское». По предварительным данным, ЧП спровоцировала 41-летняя автоледи за рулем Nissan Terrano. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Sorento.

В итоге пострадала сама водитель автомобиля марки Nissan и женщина, которая находилась на пассажирском сидении в Kia.

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