11-летняя девочка пострадала в ДТП в Ростовской области

Школьница пострадала в ДТП в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, около шести часов вечера рядом с СНТ машиностроителей в городе Волгодонске. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan AD, объезжая яму, не уступил дорогу машине марки Toyota Camry, которая выполняла обгон. В результате этого транспортные средства столкнулись, а Toyota от сильного удара съехала с дороги и врезалась в дерево.

В аварии травмы получила 11-летняя девочка, которая ехала в пострадавшей машине. К счастью, ребенок был пристегнут ремнем безопасности, поэтому тяжелых травм удалось избежать.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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