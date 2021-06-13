Сбил полицейского и уехал: в Батайске ищут мотоциклиста-беспредельщика

Он передвигается на синем мотоцикле. Фото: "батайск-город"

Сегодня, 13 июня, в Батайске мужчина сбил инспектора ДПС, когда тот пытался его остановить. Полицейский жезлом потребовал встать на обочине, но реакция водителя оказался совсем другой. Как сообщили в региональном ГИБДД, прямо сейчас его ищут по всему городу.

По официальным данным, водитель на синем мотоцикле, игнорируя законное требование сотрудника, повернул прямо на него. В конечном итоге он сбил человека, чудом оставшись в седле. Когда инспектор оказался на земле, мотоциклист выкрутил газ и скрылся с места происшествия. В момент столкновения полицейский получил различные травмы и был доставлен в больницу.

По маршруту следования мотоцикла уже просмотрены камеры видеонаблюдения. Изъяты видеозаписи, на которых видно сам мотоцикл.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителя, выясняются все обстоятельства произошедшего, - отметили в дорожном ведомстве.

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