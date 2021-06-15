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Общество15 июня 2021 14:21

Власти Ростовской области потратят на опрос населения 5 млн рублей

Жители Дона смогут оценить эффективность работы органов местного самоуправления
Ангелина СКИБА
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Жители Дона ответят на 42 вопроса

Жители Дона ответят на 42 вопроса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Донские власти планируют потратить 5 млн рублей на социологический опрос - жители региона смогут высказать свое мнение об эффективности работы органов местного самоуправления и пожаловаться на проблемы в районах. Контракт заключили с ВЦИОМ. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Предполагается, что подрядчик должен будет распространить анкету из 42 вопросов. Так, в Ростове пообщаются с 500 респондентами, в других городах и населенных пунктах соберут по 200-300 мнений. Все работы аналитики обязаны завершить в декабре этого года.

Ранее стало известно, что власти Ростова намерены направить на новые уличные светильники более миллиарда рублей. Всего собираются заменить 38 тысяч фонарей