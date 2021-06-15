Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 июня: в городе шестибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, улице Красноармейская, проспекте Михаила Нагибина, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, проспекте Театральном, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Портовая, Малиновского, Международная, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Беляева, Орбитальная, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улице Вятской. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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