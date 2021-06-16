В Ростовской области планируют построить космодром для запуска малых ракет

Речь идет о пусковом комплексе для запуска малых ракет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Космодром планируют построить в Ростовской области. Речь идет о пусковом комплексе для запуска малых ракет, способных выходить на суборбитальные высоты. Об этом сообщил советник донского губернатора Антон Алексеев, передает «Интерфакс».

- Мы прорабатываем возможность летно-космических испытаний сверхлегких метеоракет. Нужно создать пусковой комплекс. Это уникальная задача, которая сейчас еще не решена в стране, - пояснил Антон Алексеев.

Чиновник также добавил, что комплекс должен быть значительно меньше «Байконура» и «Восточного». Сейчас власти решают организационные вопросы.

Также Антон Алексеев рассказал, что первый космический спутник из Ростовской области планируют запустить на орбиту Земли в ноябре этого года с космодрома «Восточный».

Ранее стало известно, что на Международную космическую станцию во второй половине 2023 года отправится уроженец Новочеркасска