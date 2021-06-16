В Ростовской области 15 сайтов заблокировали за таблетки для прерывания беременности

Нарушители продавали нелегальный препарат по весьма высоким ценам Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за 2 недели заблокировали 15 сайтов, торгующих таблетками для прерывания беременности, сообщили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, опасные пилюли запретили в России еще 2011 году. Тогда лекарство официально исключили из реестра. Однако нарушители решили, что законы и правила не для них, и продавали нелегальный препарат по весьма высоким ценам.

До этого на Дону закрыли 10 интернет-страниц, через которые продавали мужские таблетки неизвестного происхождения. Вместо романтики покупатели могли получить серьезные проблемы со здоровьем

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