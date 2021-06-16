Разбил остановку в Ростове: из-за эмоций молодому хулигану грозит тюрьма

Подозреваемый - житель Азовского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области молодой человек за свои внезапно нахлынувшие эмоции может получить 2 года тюрьмы. 21-летний хулиган после ссоры со своей знакомой вдребезги разбил одну из стеклянных стенок остановки. Он в прыжке вынес перегородку своим плечом, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, проявление чувств застало молодого человека на площади около Главного автовокзала. Его сразу же задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

- Подозреваемый - житель Азовского района. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. До этого нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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