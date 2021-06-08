В Ростове фонтан со львами на Соколова очистили после вандалов

Вандалы в очередной раз исписали красками фонтан на улице Соколова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Ростовчане вместе с сотрудниками администрации города очистили на улице Соколова фонтан со львами. Скульптурная композиция пострадала от вандалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

«Работа была довольно трудозатратная. От мраморных и гранитных поверхностей граффити оттираются с помощью чистящих химических средств», – отмечается в сообщении.

Просто так краску со штукатурки не извести, поэтому испорченные граффити фрагменты пришлось полностью перекрашивать. Когда в Ростове установится сухая погода, управление благоустройства города собирается восстановить баллюстрады и парапеты ограждения фонтана.

Фонтан уже не в первый раз страдает от вандалов.

- Управление неоднократно обращалось в полицию Кировского района города с просьбой увеличить патрулирование около фонтана, однако, недобросовестные ростовчане продолжают портить композицию, - пишет пресс-служба мэрии.

Добавим, фонтан является объектом культурного наследия. За порчу таких объектов предусмотрена уголовная ответственность.

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