В центре Ростова открыли новый музыкальный фонтан

Фонтан будет работать каждый день. Фото: правительство РО

Накануне, 1 мая, в Ростове-на-Дону открыли новый светомузыкальный фонтан. Он расположился в самом центре города, вблизи публичной библиотеки. Арт-объект на улице Пушкинской оборудовали специальными устройствами, которые в вечернее время будет создавать яркое представление.

Как сообщили в донском правительстве, фонтан не работал около 8 лет. Наконец его привели в порядок и модернизировали по типу такого же объекта на Левом берегу.

- Установили специальное светозвуковое оборудование. И теперь горожан радуют водные каскады и световые переливы под звуки популярной классической музыки, - отметили в ведомстве.

Чиновники добавили, что фонтан будет работать ежедневно, но с определенными интервалами.

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