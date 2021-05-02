В центре Ростова открыли новый музыкальный фонтан

Фонтан будет работать каждый день. Фото: правительство РО
Накануне, 1 мая, в Ростове-на-Дону открыли новый светомузыкальный фонтан. Он расположился в самом центре города, вблизи публичной библиотеки. Арт-объект на улице Пушкинской оборудовали специальными устройствами, которые в вечернее время будет создавать яркое представление.
Как сообщили в донском правительстве, фонтан не работал около 8 лет. Наконец его привели в порядок и модернизировали по типу такого же объекта на Левом берегу.
- Установили специальное светозвуковое оборудование. И теперь горожан радуют водные каскады и световые переливы под звуки популярной классической музыки, - отметили в ведомстве.
Чиновники добавили, что фонтан будет работать ежедневно, но с определенными интервалами.
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