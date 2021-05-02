Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигается ураган

Погода стабилизируется с 4 мая. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ростовскую область надвигается ураган с дождями и грозой. Как сообщили в региональном МЧС, в ближайшие несколько дней погода в региона сильно испортится, однако температура воздуха останется, как и прежде, высокой.

Так, сегодня, 2 мая, в области ожидается проливной дождь с грозой. Значительно усилится ветер. Порывы будут достигать 14 метров в секунду.

К счастью, весеннее солнце успеет прогреть воздух, поэтому на улице будет тепло. По данным местных синоптиков, столбики термометров покажут 24 градуса. В некоторых местах температура почти достигнет отметки в 30 градусов.

С 4 мая погода стабилизируется, тучи рассеются, покажется солнце.

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