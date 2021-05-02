Матч «Ростов» - «Тамбов» 2 мая: прямая трансляция 28-го тура РПЛ

Составы команд станут известны за час до начала матча. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 2 мая, на главном стадионе донской столицы пройдет мачт 28-го тура РПЛ «Ростов» - «Тамбов». Стартовый свисток назначен на 16:30. Для гостей предпоследняя игра в сезоне имеет особое значение – команде надо выигрывать, чтобы побороться за место в премьер лиге. «Ростов» в свою очередь уже точно не вылетит из высшего дивизиона, но также не попадет в зону еврокубков.

«Тамбов» на данный момент идет на последнем месте в таблице, «Ростов» занимает 10-ую строчку. Гости проиграли все матчи после зимней паузы, когда вскрылись серьезные проблемы с финансирование клуба. Игроки не стали терпеть многомесячные задержки зарплат, и команда развалилась. Доиграть сезон им помогли российские клубы, бесплатно предоставившие футболистов. Среди них, кстати, был и «Ростов».

В свою очередь главный тренер дончан Валерий Карпин не раз говорил, что будет стараться поднять команду, как можно выше. Пока получается плохо – «желто-синие» проиграли три матча подряд, прервать неудачную серию смогли только на поле с «Арсеналом».

«Ростов» и «Тамбов» рассудит Игорь Панин. За VAR – Кукуян. Здесь "КП-Ростов-на-Дону" будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:30!

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