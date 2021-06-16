Таганрог сравнили с Италией, Бразилией и Крымом в сюжете Первого канала

Таганрог придется по душе любителям долгих интересных прогулок, а также ценителям архитектуры и истории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрог сравнили с Италией, Бразилией и Крымом в сюжете одной из передач Первого канала. При этом авторы видеоролика не только подметили сходство с элементами зарубежного быта, но и смогли подчеркнуть уникальность города.

В видео утверждают, что это место придется по душе любителям долгих интересных прогулок, а также ценителям архитектуры и истории. Так, например, зрителям показали чудесные кадры, снятые с высоты птичьего полета - можно было полюбоваться на сам город и его окрестности, в том числе на остатки Павловской крепости.

Съемочная группа также побывала в районе Богудонии и узнала местный гастрономический секрет. Одним из любимых лакомств таганрожцев назвали тюльку, обжаренную до хрустящей корочки. Это нехитрое блюдо назвали «таганрогскими семечками» и «азовским серебром».

А в конце ролика всех желающих пригласили провести позаниматься виндсерфингом, и это неудивительно - недаром город называют приморским.