В Ростове 9 подстанций скорой помощи получили 16 новых автомобилей

Всего за последние 5 лет город приобрел более 50 автомобилей скорой помощи Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове девять подстанций скорой помощи получили 16 новых автомобилей. Ключи от машин медикам вручили сити-менеджер Алексей Логвиненко и министр здравоохранения области Юрий Кобзев. Церемония состоялась в парке «Левобережный», сообщает сайт городской администрации.

Все машины полностью укомплектованы оборудованием и готовы к эксплуатации. На них из городского и областного бюджетов потратили около 52 млн рублей. Всего за последние 5 лет город приобрел более 50 автомобилей скорой помощи. В 2022 году планируют купить еще три.

- В городе работают девять подстанций скорой медицинской помощи, ежедневно на выездах 80 автомобилей. Сейчас ведется строительство десятой подстанции, она будут работать в микрорайоне Суворовском, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Ранее глава администрации рассказал, что поликлинику горбольницы №20 закрыли на капитальный ремонт. Эту постройку 1970 года не обновляли уже более 50 лет