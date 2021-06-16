Проект «Пожарные добровольцы Дона» получил президентский грант

Также в рамках проекта селян обучат правилам поведения при огненных ЧП Фото: сайт правительства РО

Проект «Пожарные добровольцы Дона на страже безопасности!» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Благодаря этому регион получил дополнительные деньги на повышение профессионального уровня огнеборцев села Миллерово. Этот населенный пункт находится в Куйбышевском районе, сообщает сайт правительства региона.

Так, в рамках проекта планируют не только провести переподготовку пожарных, но и обучить местных жителей правилам поведения при огненных ЧП. Также на выделенные средства собираются закупить необходимое оборудование, улучшить мониторинг ландшафтных пожаров, установить в домах пожарные извещатели и противопожарные щиты.

Всего на эти работы затратят 982 тысячи рублей, из которых 499 тысяч рублей - средства Фонда президентских грантов. Масштабную подготовку должны завершить в 2021 году. Победу проекта уже оценил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

- Миллерово в Куйбышевском районе - небольшой населенный пункт, победа в конкурсе Фонда - очень достойный результат. Уверен, этот проект далеко не последний, о котором мы услышим. В общей сложности на Дону работают около 200 добровольных пожарных формирований, каждое из которых может достойно представлять регион, - подчеркнул Вадим Артемов.

Добровольная пожарная команда села Миллерово - единственное местное подразделение служб экстренного реагирования. Под защитой пожарных находятся жителей шести населенных пунктов, это 3 тысячи человек.

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