В Ростовской области черный лесоруб спилил деревья на 3 млн рублей

Злоумышленником оказался ранее судимый 45-летний мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Новочеркасские полицейские поймали шахтинца с 10 спиленными акациями. Общий ущерб от незаконной вырубки составил более 3 млн рублей. Об этом сегодня, 17 июня, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, нарушителя с бензопилой обезвредили в районе хутора Киреевка. Сначала его заметил местный лесничий. Он позвонил в полицию и вызвал участковых, которые арестовали подозреваемого.

Злоумышленником оказался ранее судимый 45-летний мужчина. До этого его привлекали к ответственности за получение взятки. Теперь он ответит перед законом еще по одной уголовной статье. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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