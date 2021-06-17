Сделать прививку можно по будним дням и на выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Батайске привившимся от коронавируса теперь выдают билеты в кино и бассейн. Кроме того, за вакцинацию обещают бесплатную подписку на местную газету, а также скидки в аптеке и на аренду беседки на Соленом озере. Эти призы заинтересовали жителей города, сообщил глава администрации Геннадий Павлятенко.

По его словам, на вакцинацию после начала акции пришли люди разного возраста и статуса. В большинстве это были посетители до 40 лет, приходили также пенсионеры и молодежь.

Акцию начали 15 июня. Первый пробный этап должны завершить через несколько дней, до 20 числа. Сделать прививку можно по будним дням с 15 до 19 часов, а также на выходных с 10 до 14 часов. Медкабинет работает во Дворце культуры.

Стоит отметит, что к уже существующему списку призов власти собираются добавить бесплатные разовые посещения фитнес-клубов и скидочные купоны для аптечных сетей.

- Добавлю, работодателям рекомендовали создать условия для прохождения вакцинации. Прививки должны делать по месту работы с предоставлением дней отдыха и сохранением зарплаты, - заявил глава администрации города Геннадий Павлятенко.

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