Предали друга: на Дону волонтеры ищут семью собаке, которая стала не нужна хозяевам после развода

Собака сменила несколько городов в поисках новой семьи. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в социальных сетях

В городе Шахты Ростовской области на глазах у сотрудников приюта для безнадзорных животных разыгрывается настоящая драма.

Как рассказали волонтеры в социальных сетях, к ним в приют горожане привезли собаку породы кане-корсо.

Красивый мальчик черного окраса родился и жил в Москве. Жил счастливо, у него был дом и, казалось бы, любящие хозяева.

Но несколько месяцев назад супруги развелись, а четвероногий друг вдруг оказался никому не нужен. И собаку просто выставили на улицу.

- С тех пор он сменил кучу передержек и городов, доехал до Новочеркасска, а потом – и до Шахт, - рассказали волонтеры.

В шахтерском городке собаку забрали себе местные жители, но вскоре они поняли, что «не потянут» ее.

- Новые хозяева его боятся, мальчик очень крупный, контактный, умный, но чувствует слабину человека и "качает права",- пояснили волонтеры.

И теперь активисты вновь ищут собаке новый дом.

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