В Ростовской области высокопоставленный полицейский выгнал жену и сына из дома

Полицейские разбираются в деталях ссоры их руководителя с женой Фото: Мария ЛЕНЦ

Конфликт на бытовой почве в семье высокопоставленного сотрудника одного из отделов полиции привел к тому, что под угрозой оказалась профессиональная репутация подполковника. Дело в том, что во время ссоры с женой мужчина так разлился на супругу, что выгнал ее и шестилетнего сына из дома.

В тот день 35-летняя дончанка и ее сын ночевали у знакомых. Но спускать ситуацию на тормозах женщина не стала.

Отойдя морально от ссоры с мужем, дама направилась в отдел полиции, которым руководит ее супруг. Там она написала заявление, в котором описала ссору. Проигнорировать ситуацию стражи порядка не смогли.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, по данному факту идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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